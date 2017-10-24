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اليوم.. محاكمة صاحب صيدليات "رشدي" في ادعائه بأنه صيدلي

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة صاحب صيدليات "رشدي" في ادعائه بأنه صيدلي

10:10 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الأربعاء، محاكمة صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة "رشدي"، لاتهامه بادعائه أنه صيدلي وإيهام الناس بذلك.

أكدت عريضة الدعوى أن حاتم رشدي مشطوب من نقابة الصيادلة وفقًا للحكم التأديبي رقم 65 لسنة 2016 بجلسة 26 فبراير الماضي، وقد تم شطبه برفقة ثلاثين صيدليًا من مديري صيدلياته، ولا يحق له ممارسة مهنة الصيدلة على أية حال وفقًا للمادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

وجاء في الأوراق أن المتهم قد دأب بشكل مستمر على أن يعلن عن نفسه بكل وسائل النشر وحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة، وكان ذلك واضحًا في يفط صيدلياته وإعلاناته المستمرة وامتلاكه لأكثر من مائة صيدلية بالمخالفة للقوانين التي تنص على صيدليتين كحد أقصى.

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