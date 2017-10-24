أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"شراقي" يكشف أسباب تعوق تطبيق منظومة "الري المطور"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"شراقي" يكشف أسباب تعوق تطبيق منظومة "الري المطور"

09:58 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الدكتور عباس شراقي

كتب-أحمد مسعد:

انتقد الدكتور عباس شراقي، خبير الري وأستاذ الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية، إعلان وزارة الري عن تطبيق منظومة الري المطور بالأراضي الجديدة، موضحا أن "الأمر في غاية الصعوبة نظراً لطبيعة الأراضي القديمة الواقعة بالدلتا، كما أن التجربة تشبه تجربة تحلية المياه التي سبق وتحدثت عنها الوزارة".

وأعلنت وزارة الري اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق منظومة الري "المطور" من الفيوم، وفي حال نجاحها سوف يتم تعميمها على مختلف الأراضي الزراعية.

وأضاف شراقي في تصريحات لمصراوي، أن تجربة الري المطور لا تصلح إلا للأراضي الجديدة مثل شرق العوينات، وسيناء وأراضي مشروع المليون ونصف فدان، موضحاً أن طبيعة التربة الطينية تحتاج إلى الري بالغمر لأن التربة تحتاج للكثير من المعادن.

وأوضح أن الفلاح في الدلتا تصل إليه المياه بدون أي تكليف مالية، فضلًا عن أن تفتيت الحيازات الزراعية يزيد من صعوبة الاعتماد على هذه المنظومة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزارة الري: 205 ملايين جنيه لتنفيذ عمليات في نطاق السد العالي

    أخبار

  • لأول مرة.. وزير الري يزور سد النهضة الإثيوبي

    أخبار

  • ​وزارتا الهجرة والري تستعدان لإطلاق مؤتمر " تستطيع 3"

    أخبار

  • وزيرا الري والزراعة يطلقان حملة قومية لغرس النخيل والزيتون بالمدارس

    أخبار

إعلان

cfebe5a11f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة