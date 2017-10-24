"شراقي" يكشف أسباب تعوق تطبيق منظومة "الري المطور"
"شراقي" يكشف أسباب تعوق تطبيق منظومة "الري المطور"
09:58 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
الدكتور عباس شراقي
كتب-أحمد مسعد:
انتقد الدكتور عباس شراقي، خبير الري وأستاذ الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية، إعلان وزارة الري عن تطبيق منظومة الري المطور بالأراضي الجديدة، موضحا أن "الأمر في غاية الصعوبة نظراً لطبيعة الأراضي القديمة الواقعة بالدلتا، كما أن التجربة تشبه تجربة تحلية المياه التي سبق وتحدثت عنها الوزارة".
وأعلنت وزارة الري اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق منظومة الري "المطور" من الفيوم، وفي حال نجاحها سوف يتم تعميمها على مختلف الأراضي الزراعية.
وأضاف شراقي في تصريحات لمصراوي، أن تجربة الري المطور لا تصلح إلا للأراضي الجديدة مثل شرق العوينات، وسيناء وأراضي مشروع المليون ونصف فدان، موضحاً أن طبيعة التربة الطينية تحتاج إلى الري بالغمر لأن التربة تحتاج للكثير من المعادن.
وأوضح أن الفلاح في الدلتا تصل إليه المياه بدون أي تكليف مالية، فضلًا عن أن تفتيت الحيازات الزراعية يزيد من صعوبة الاعتماد على هذه المنظومة.
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