محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات الخدمية في مواعيدها

أسوان - إيهاب عمران:

وجه محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، بضرورة الانتهاء من المشروعات الجارية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع الالتزام بالجودة في التنفيذ، وإنهاء أعمال المرافق العامة والخدمات الأساسية بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن الأسواني من هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع مديري ومسؤولي المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن، في حضور السكرتير العام للمحافظة، ومساعد مدير الأمن.

وكان المحافظ ضمن المشاركين في لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لعرض الموقف التنفيذي لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية بأسوان.

وفي السياق، شدد المحافظ على أهمية استكمال تطوير منطقة المطار ومستشفى أبو سمبل الدولي ومركز الشباب ومنطقة المعبد داخليًا وخارجيًا، فضلاً عن رصف وتجميل وتشجير وإنارة الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار استعدادات المدينة السياحية للاحتفال العالمي بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني ونفرتاري.​