وسط تشديدات أمنية.. «دير مارجرجس» يستعد لاستقبال آلاف الزائرين بالأقصر (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت - أماني خيرى

يستعد الأخوة الأقباط للاحتفال بشهيدهم "مارجرجس الروماني"، وذلك في ذكرى مولده هذه الأيام، والتي تتزامن مع تكريس أكبر كنيسة شيدت باسمه بمنطقة الرزيقات جنوب محافظة الأقصر.

ويحتفل الأقباط بمولد مارجرجس منذ العاشر وحتي السادس عشر من نوفمبر المقبل، بدير مارجرجس جرجس بالرزيقات، والذي يأخذ شكلا مستطيلا نوعا ما وتحيط به الأسوار المرتفعة من كل جانب له بوابة كبيرة تضم الدير بالكامل وبالدخول تجد شارعا ضخما رئيسيا ينقسم نصفين نهاية أحدهما كنيسة والآخر باب مرتفع للدير.

وفي هذه الأيام يستعد الدير لاستقبال زواره من مختلف بقاع الأرض بأمتعتهم وأطفالهم وذويهم، استعدادا للاحتفال الرسمي والذي يبدأ في العاشر من ذلك الشهر.

شاهد أيضا

قال القس توماس الرزيقي، أمين دير الشهيد مارجرجس العامر بالرزيقات بالأقصر، إن الدير يستعد لاستقبال الزوار في الأول من نوفمبر حيث تقام الخيام على مساحات كبيرة من الأفدنة بها الآلاف من الزوار، لافتًا إلى أن قوات الأمن تفرض سيطرتها علي المكان لتأمينه منذ الأول من نوفمبر أيضا.

وكان محافظ الأقصر محمد بدر قد قام بجولة بالدير مؤخرا، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال الزائرين خلال الاحتفالات، واستعدادات قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفالات بشكل آمن.

ووجه المحافظ، بفتح أجزاء من موقع المزرعة النموذجية بقرية الرزيقات القريبة من الدير، أمام قوات الأمن التي ستشارك في تأمين الاحتفالات، كما وجه بتخصيص غرفة مجهزة تليق بالخدمة الأمنية التي ستشرف على تأمين احتفالات الدير، كما وجه المحافظ خلال تفقده لكمين طريق الوادي الجديد، بعمل مظلات حضارية لقوات الحراسة المتواجدة به.