أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سياسيو الاتحاد الأوروبي يحثون مالطا على التحقيق في اغتيال صحفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سياسيو الاتحاد الأوروبي يحثون مالطا على التحقيق في اغتيال صحفية

09:56 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

سياسيو الاتحاد الأوروبي يحثون مالطا على التحقيق في اغتيال صحفية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

ضغط مشرعو الاتحاد الأوروبي على مالطا اليوم الثلاثاء للتحقيق في الاغتيال الواضح لصحفية مالطية تسببت تقاريرها في إثارة غضب خصوم بارزين.

وقتلت دافني كاروانا جاليزيا، 53 عاما، وهي كاتبة صحيفة وناقدة صريحة للحكومة في انفجار سيارة مفخخة على بعد أمتار قليلة من منزلها في قرية بيدنيا في 16 أكتوبر الجاري.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز خلال نقاش حول مقتلها إن " أوروبا مركزة بقوة على مالطا".

وأوضح تيمرمانز "من واجب الدولة المالطية التحقيق في جريمة القتل"، مضيفا أن كاروانا جاليزيا "يبدو أنها قتلت لأن شخصا ما يريد منعها من كتابة التقارير".

وذكر استيبان جونزاليس بونس، النائب الإسباني بأكبر مجموعة برلمانية، حزب الشعب الأوروبي، إنه بكي بعد اجتماعه مع عائلة كاروانا جاليزيا.

ووصف بونس الاغتيال بأنه "تهديد مباشر ضدنا جميعا"، ودعا المفوضية الاوروبية الى التحقيق في حكم القانون في مالطا.

وفي وقت سابق ، أعلن البرلمان الأوروبي إطلاق اسم دافني كاروانا جاليزيا، على غرفة الاخبار في البرلمان الاوروبي، ووقف نواب البرلمان دقيقة صمت ظهر اليوم تكريما للصحفية الراحلة.

وقال رئيس البرلمان، أنطونيو تاجاني، خلال الجلسة البرلمانية التي حضرتها اسرة الصحفية إن النموذج الذي تمثله كاروانا جاليزيا "كصحفية، لا يجب أن يُنسى".

ودعا السلطات المالطية إلى "عدم ادخار أي جهد للوصول إلى حقيقة هذه الجريمة ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم اليمن

    أخبار

  • وزير خارجية إيطاليا: أمن العالم يتحدد في منطقة البحر المتوسط

    أخبار

  • بروكسل تتحدث عن فترة انتقالية بعد بريكست تمتد حتى 2020

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي بعد هجوم الواحات: ندعم شعب وحكومتها ضد الإرهاب

    أخبار

إعلان

f76ec80f53.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة