سياسيو الاتحاد الأوروبي يحثون مالطا على التحقيق في اغتيال صحفية

بروكسل - (د ب أ):

ضغط مشرعو الاتحاد الأوروبي على مالطا اليوم الثلاثاء للتحقيق في الاغتيال الواضح لصحفية مالطية تسببت تقاريرها في إثارة غضب خصوم بارزين.

وقتلت دافني كاروانا جاليزيا، 53 عاما، وهي كاتبة صحيفة وناقدة صريحة للحكومة في انفجار سيارة مفخخة على بعد أمتار قليلة من منزلها في قرية بيدنيا في 16 أكتوبر الجاري.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز خلال نقاش حول مقتلها إن "عيون أوروبا مركزة بقوة على مالطا".

وأوضح تيمرمانز "من واجب الدولة المالطية التحقيق في جريمة القتل"، مضيفا أن كاروانا جاليزيا "يبدو أنها قتلت لأن شخصا ما يريد منعها من كتابة التقارير".

وذكر استيبان جونزاليس بونس، النائب الإسباني بأكبر مجموعة برلمانية، حزب الشعب الأوروبي، إنه بكي بعد اجتماعه مع عائلة كاروانا جاليزيا.

ووصف بونس الاغتيال بأنه "تهديد مباشر ضدنا جميعا"، ودعا المفوضية الاوروبية الى التحقيق في حكم القانون في مالطا.

وفي وقت سابق ، أعلن البرلمان الأوروبي إطلاق اسم دافني كاروانا جاليزيا، على غرفة الاخبار في البرلمان الاوروبي، ووقف نواب البرلمان دقيقة صمت ظهر اليوم تكريما للصحفية الراحلة.

وقال رئيس البرلمان، أنطونيو تاجاني، خلال الجلسة البرلمانية التي حضرتها اسرة الصحفية إن النموذج الذي تمثله كاروانا جاليزيا "كصحفية، لا يجب أن يُنسى".

ودعا السلطات المالطية إلى "عدم ادخار أي جهد للوصول إلى حقيقة هذه الجريمة ".