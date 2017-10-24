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الرئاسة: فرنسا على مدى ثلاث سنوات ماضية كانت داعمة لمصر

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الرئاسة: فرنسا على مدى ثلاث سنوات ماضية كانت داعمة لمصر الرئاسة: فرنسا على مدى ثلاث سنوات ماضية كانت داعمة لمصر

التحرير

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قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، إن المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح ، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل واضح على متانة العلاقات المصرية الفرنسية.

أضاف يوسف، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن فرنسا على مدى ثلاث سنوات ماضية كانت بجانب ، وكانت داعمة ومساندة باستمرار، وهو ما أكده «ماكرون»، اليوم.

تابع: «ماكرون متفهم تمامًا للظروف الخاصة التي تمر بها مصر وحربها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة»، لافتًا إلى أنه هناك اهتمام واضح من الشعب الفرنسي بالثقافة المصرية وحضارتنا العريقة.

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ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة. 

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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