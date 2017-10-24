رشوان: السيسي يدعم الاستعلامات ويدرك الصعوبات التي تواجهها (فيديو)

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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الإخواني المعزول، محمد مرسي، طمع في الهيئة وسعى للسيطرة عليها من خلال ضمها لرئاسة الجمهورية.

وأضاف رشوان خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن أحد اختصاصات الهيئة هو التواصل مع شعوب العالم، وإيصال إليهم صورة حقيقية وواقعية عما يجري داخل مصر، والعمل على تحسين صورة البلاد في الخارج، والتصدي إعلاميًا لأي محاولة لتشويهها.

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وذكر رشوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك تماما الصعوبات التي تواجه الهيئة، ولمست وجود رغبة سياسية لدعمها؛ من أجل استعادة دوره الحقيقية وتمرسه بكل باحترافية.

