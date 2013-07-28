أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| بطلة خارقة "منقبة" تقاتل "طالبان" في فيلم كرتون باكستاني

Google+ Print
بالصور| بطلة خارقة "منقبة" تقاتل "طالبان" في فيلم كرتون باكستاني بالصور| بطلة خارقة "منقبة" تقاتل "طالبان" في فيلم كرتون باكستاني

كتب : إنجي رأفت منذ 5 دقائق

قام الفنان الباكستاني آرون هارون رشيد، بابتكار شخصية كرتونية لفتاة خارقة "منقبة" وهي The Burka Avenger، وهي أول مرة يتم فيها تقديم فتاة خارقة تلبس نقابا في عمل كرتوني في باكستان.

وتدور فكرة الكرتون، حول البطلة الخارقة المغامرة The Burka Avenger، أو "البرقع المنتقم"، والتي تظهر باسم Jiya وتعمل مدرسة وتحاول أن تحارب الأشرار الذين يحاولون منع الفتيات من التعليم في باكستان.

ينتقد آرون هارون رشيد في فيلمه، جماعة طالبان في باكستان، والتي تقوم بحرمان الفتيات من التعليم، وتعمل على غلق المدارس هناك.

وقال آرون رشيد إنه اختار النقاب ليخفي به وجه بطلته Jiya حتي تتنكر ويخفي هويتها، مثل أبطال المغامرات الخارقين في العالم.

وأضاف أنه كان من الصعب أن يظهر شخصية Burka Avenger وهي تلبس مثل Catwoman أو المرأة القطة، "بسبب اختلاف ثقافة المجتمع الباكستاني"، ولذلك اختار النقاب ليكون هو ملبسها في الكرتون.

يقدم الفيلم الكرتوني الباكستاني The Burka Avenger فكرة الحفاظ على البيئة وعدم التفرقة بين أفراد المجتمع جميعا، ويقدم كل ذلك في كرتون بسيط ومرح للأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام