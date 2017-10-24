«المحافظين» يكشف أسباب زيارة «السيسي» إلى فرنسا فى هذا التوقيت

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قال الدكتور إمام غريب، عضو الهيئة العليا بـحزب المحافظين، ورئيس لجنة شئون الشرق الأوسط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس تكتسب أهمية خاصة، لافتًا إلى أنها ليست الزيارة الأولى للرئيس السيسيى إلى فرنسا بل إنها الزيارة الثالثة له والأولى التى يلتقى فيها الرئيس الفرنسى الجديد ديفيد ماكرون.

وأشار غريب، فى تصريح له اليوم إلى أن أهمية الزيارة تنبع من كونها أول لقاء بين الزعيمين «السيسي وماركون» وتأتى فى توقيت هام، خاصة بعد الدور الذى قامت به مصر فى إجراء المصالحة ما بين الفصيلين الفلسطينيين «فتح وحماس»، والتنسيق بين الدلوتين لوضع أسس حل لأزمتى سوريا وليبيا خاصة أن تصعيد الأزمة فى الدولتين يصبح مصدرا لتسريخ الإرهاب وتصديره إلى المنطقة العربية والأوروبية وفرنسا بصفة خاصة، حيث أنها ذاقت ويلات الأفكار المتطرفة مؤخرا.

وتابع: «الزيارة تؤكد على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا فى العديد من الأصعدة، ولا يمكن أن نغفل الدور الهام الذى تقوم به فرنسا فى إمداد مصر بمختلف الأنواع من الأسلحة مما يؤدى إلى تنوع مصادر السلاح المصرى ليصبح ليس قاصرا فقط على أمريكا وروسيا وإنما أيضا فرنسا، وقد ازداد التعاون العسكرى ما بين البلدين خاصة بعد ثورة الـ30 من يونيو وتمثل فى صفقات أسلحة ضخمة بدءا من حاملتى الطائرات ميسترال والفرقاطة فريم والفرقاطات من طراز جويند وأخيرا صفقة طائرات الرافال الفرنسية الشهيرة متعددة المهام والتى جابت سماء باريس احتفالا بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا».

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واستكمل: «هذه الصفقات إنما تمثل ليس درعا واقيا لمصر برا وبحرا وجوا فقط، إنما هى تمثل درعا للعالم العربى بأثره، كما تساهم فى مساعدة مصر على محاربة الإرهاب الذى يعانى العالم أجمع من ويلاته الآن خاصة فرنسا فى ظل التفجيرات التى شهدتها فى السنوات الماضية».

وأوضح عضو الهيئة العليا، أن العلاقات الاقتصادية لها بعد هام فى توثيق العلاقات بين البلدين خاصة فى ظل التوقعات بإبرام الرئيس السيسى مع نظيره الفرنسى ماركون 17 اتفاقية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر 4 مليارات يورو لذا فهى واحدة من أكثر بلدان العالم استثمارا فى مصر وهذه الاستثمارات موزعة على قرابة 500 مشروع فى قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة.

واستطرد: «لا يمكن أن نغفل الدور الفرنسى الهام فى حل واحدة من أهم المشكلات فى مصر وهى مشكلة المرور، والذى جاء من خلال المساهمة الفرنسية فى إنشاء مشروع مترو الأنفاق.. وأخيرا تلعب غرفة التجارة المصرية الفرنسية دورا هاما فى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا».

