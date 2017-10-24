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محافظ الدقهلية: اختبارات لاختيار نواب ومساعدي رؤساء المدن

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: اختبارات لاختيار نواب ومساعدي رؤساء المدن

09:51 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محافظ الدقهلية: اختبارات لاختيار نواب ومساعدي رؤساء المدن

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، إجراء اختبارات شفوية وتحريرية لتعيين نواب ومساعدي وسكرتيري المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى على مستوى المحافظة بدءًا من غد الأربعاء.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الامتحانات ستطبق على الشاغلين لمواقعهم حاليًا لإعادة تقييم المتقدمين الجدد لاختيار عناصر جديدة بهدف ضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأضاف المحافظ أن تلك الاختبارات تتضمن امتحانات تحريرية ومقابلات شخصية، وكشف هيئة لمن تتوافر فيه الشروط من تحمل المسؤولية والقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين وحسن التعامل معهم.

وأوضح المحافظ أن من سيجتاز الامتحانات سيستمر في موقعه، مشيرًا إلى أنه لا مكان لمن لا يجتاز تلك الامتحانات تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال المحافظ إنه سيتم تقييم رؤساء القرى الحاليين من خلال لجان مشكلة بمعرفة رئيس المركز.​

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