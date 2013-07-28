سباق الأناقة يحتدم بين نجمات روتانا وMBC

لم تهدأ المنافسة القائمة بين نجمات الخليج والعالم العربي على الحصول على لقب الأناقة، ولا يبدو أنها ستهدأ عما قريب، فقد تألقت النجمات في حفلات منفصلة أقامتها قناتان من أكبر وأبرز القنوات في الوطن العربي بحضور عدد من الفنانين البارزين كذلك.

غلب على الحفل الذي أقامته قناة MBC طابع الفخامة فظهرت النجمات بإطلالات متكلّفة، وكأنّ كل واحدة منهنّ تريد أن يطغى بريقها على الأخريات. اختارت النجمة أحلام فستانًا ذهبيًّا بأكمام طويلة من Saint Laurent، بينما اختارت زميلتها نانسي عجرم فستانًا أسود نسّقته مع عقد ضخم من اللؤلؤ .

وقد واجهت شمس الأغنية نجوى كرم موقفًا محرجًا للغاية إذ حضرت الحفل إخلاص جنيفان زوجة صابر الرباعي مرتدية نفس فستانها بلون مختلف.

أقامت "روتانا" من جهة أخرى حفلاً ساهرًا لنجوم الموسيقى, نجحت النجمتان شذى حسّون وبلقيس في اختيار الإطلالات الرمضانية الأجمل بينما لم تكلف المغنية فاطمة زهرة العين نفسها عناء الاختيار فحضرت بإطلالة عمليّة بسيطة.

إن كان علينا أن نختار الإطلالة الأجمل في إطلالات النجمات أعلاه فسيقع اختيارنا على النجمة بلقيس. ماذا عنكِ؟