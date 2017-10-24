خبير سعودي عن مشروع «نيوم»: لن ننتظر نفاد النفط حتى نبحث عن بدائل

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قال الخبير الاقتصادي السعودي، منيف الحربي، إن مشروع «نيوم» الاستثماري، الذي أطلقته السعودية بمشاركة مصر والأردن، يعتمد على رؤية 2030، القائمة على عدم الاعتماد على النفط، وتجسيد لمرحلة ما بعد النفط.

أضاف الحربي، خلال مشاركته عبر برنامج «وراء الحدث»، عبر شاشة «الغد»، مساء الثلاثاء، أن «السعودية لا تنتظر أخر نقطة نفط حتى تبحث عن بدائل، وهذا المشروع تكلفته 500 مليار دولار».

تابع: «المشروع متكامل ومتطور، بصناعات غير تقليدية، وباستشراف للمستقبل، نحو أمام مشهد جديد بالعالم العربي، ويُشكل نهج جديد في العمل العربي من خلال تكتلات اقتصادية مبنية على مصالح مشتركة».

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وكانت وكالة الأنباء السعودية، ذكرت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن اليوم الثلاثاء، عن مشروع مدينة استثمارية قيمته نصف تريليون دولار، سيُقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن، موضحةً أن المشروع المسمى «نيوم» سيُقام على مساحة 26 ألفًا و500 كيلو متر مربع، مضيفةً أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة في 2025.

فيما قالت مؤسسة «مشاريع السعودية»، إن جزيرتي «تيران وصنافير»، سيدخلان ضمن مشروع «نيوم».