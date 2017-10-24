«دينية النواب» يطالب بوضع «الوادي الجديد» على خريطة المناطق الاستثمارية

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عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقريرها بشأن الزيارة الميدانية للجنة إلى محافظة الوادي الجديد لإنشاء فرع جامعة الأزهر بالداخلة.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إنه سيتم عرض التقرير وما تضمنه من توصيات على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات.

وشملت التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، مطالبة الحكومة بأن يتم دعم وزيادة عدد رحلات الطيران لمحافظة الوادى الجديد بدلا من قصرها على رحلتين في الأسبوع، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار اللازم لتنمية المحافظة في شتى المجالات، وضرورة تشغيل مطار الداخلة الذي تم تجهيزه ورفع كفاءته مؤخرا، والانتهاء من تجهيز ممر هبوط الطيران به، دفعًا للتنمية والاستثمار والسياحة، إضافة لاحتياج المرضى لهذه الوسيلة.

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وأكدت لجنة الشئون الدينية ضرورة الاهتمام بالآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية الموجودة بالمحافظة، التي تحتاج إلى ترميم عاجل، كما ترى اللجنة أهمية وضع محافظة الوادى الجديد على خريطة السياحة الدينية والعلاجي، مما يعود بالنفع على أبناء محافظة الوادى الجديد.

وشددت اللجنة على أهمية وضع محافظة الوادى الجديد على خريطة المناطق الاستثمارية الواعدة والجاذبة للاستثمار والترويج لها داخليًا وخارجيًا، إتاحة حزمة مميزة من الحوافز الاقتصادية.

وأوصت اللجنة مؤسسة الأزهر الشريف، بضرورة إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الوادى الجديد، فصلين لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمدينتى الخارجة والداخلة، تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، واستثناء المحافظة من شرط المجلس الأعلى للأزهر الذي يقضى بإقامة فروع جامعة الأزهر بعواصم المحافظات فقط، نظرا لما لها من طبيعة خاصة، والعمل على تذليل العقبات أمام إنشاء فرع الجامعة بالمحافظة حتى يتسنى نشر الفكر الوسطى المعتدل بين أبناء المحافظة، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الحدود الغربية ضد قوى الإرهاب وإحباط محاولات ىتهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين.