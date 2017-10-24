تعليمات خاصة من «العميد» للثنائي «شكري وعبد الملك»

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غادر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بورسعيد صباح اليوم متوجهًا إلى الإسكندرية وذلك للانتظام في معسكره المغلق المقام بأحد فنادق مدينة برج العرب استعداداً لمباراته بالجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره الإسماعيلي مساء الجمعة القادم على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأدى الفريق المصري أولى تدريباته اليوم فور وصوله بمعسكره المغلق المقام ببرج العرب ، وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقة حرص العميد في البداية على أداء لاعبيه لأكبر كم ممكن من تدريبات الاطالات وفك العضلات لإزالة أي شعور بالارهاق بعد عناء السفر ظهر اليوم إلى برج العرب، ثم واصل العميد تركيزه على النواحي الخططية والفنية التي ينوي تطبيقها خلال مباراة الدراويش المقبلة، واختتم المران بتقسيمة في ثلثي الملعب شهدت تألقًا للعديد من اللاعبين.

وأعطى حسام حسن تعليمات خاصة بثنائي الفريق (أحمد شكري وأحمد عيد عبد الملك) في مركز صناعة اللعب حيث ينوي المدير الفني الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع مستوى أحمد جمعة مهاجم الفريق خلال الفترة الماضية.

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وعقب المران خضع اللاعبون لجلسات التأهيل والاستشفاء بالنادي الصحي الملحق بمقر إقامة الفريق، ثم صعدوا لنيل قسط من الراحة قبل العودة إلى قاعة الاجتماعات بالفندق لتلقي أولى محاضرات الجهاز الفنية والتي يشرح من خلالها الإيجابيات والسلبيات التي طرأت على اداء الفريق خلال المباراة الأخيرة أمام الرجاء والتي انتهت بالتعادل السلبي.



كما وافق الجهاز الفني ومجلس الإدارة على قرار لجنة مسابقات القسم الأول بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل موعد مباراة المصري والاسماعيلي بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتقام في تمام الساعة الخامسة الا الربع مساء يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بدلاً من موعدها المقرر سلفاً في الخامسة مساء اليوم ذاته.

يأتي هذا التعديل لاتاحة الفرصة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي لأداء مرانه الأخير على ستاد برج العرب في السابعة مساء الجمعة استعداداً لمباراته أمام الأهلي بذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر المصري جدول الدوري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.