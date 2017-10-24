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وفاة أول رائد فضاء أمريكي قاد مكوك الفضاء تشالنجر

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مصراوي Masrawy

وفاة أول رائد فضاء أمريكي قاد مكوك الفضاء تشالنجر

09:17 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وفاة أول رائد فضاء أمريكي قاد مكوك الفضاء تشالنجر

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" اليوم الثلاثاء وفاة رائد الفضاء الامريكي الأسبق بول ويتز عن عمر يناهز 85 عاما، وكان أول من يقود مكوك الفضاء تشالنجر.

وتوفي ويتز أمس الاثنين في ولاية اريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، وكان ويتز قد انضم لسلاح رواد الفضاء عام 1966 وعمل قائدا للبعثة الاولى لمكوك الفضاء تشالنجر في ابريل 1983.

وقام تشالنجر بتسع رحلات قبل أن ينفجر بعد وقت قصير من اطلاقه في عام 1986، مما أسفر عن وفاة رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه. وادى الحادث إلى إعادة النظر في برنامج الفضاء الأمريكي.

كما عمل ويتز طيارا في محطة "سكايلاب" التابعة لناسا، وهي محطة فضائية دارت حول الأرض لمدة 28 يوما عام 1973.

وتقاعد ويتز من ناسا عام 1994 بعد أن شغل منصب نائب مدير مركز جونسون للفضاء في هيوستن.

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