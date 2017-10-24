فني أشعة ينتحل صفة طبيب في دمياط.. وأحد ضحاياه: بقيت مشلول (صور)

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دمياط - نجلاء بدر

أثارت واقعة قيام أحد الأشخاص بانتحال شخصية طبيب عظام، وإجراء عدد من العمليات الجراحية بمستشفى كفر سعد التخصصي بمحافظة دمياط، حالة من الجدل منذ أيام ولا تزال مستمرة حتى الآن.

الواقعة بدأت عندما وصل المدعو "محمود.ج.س" 38 عامًا، مواليد محافظة المنوفية، إلى مستشفى كفر سعد، حاملًا بيده تكليف من الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة مديرية الصحة بدمياط، إلى مدير مستشفى طوارئ كفر سعد للعمل كاستشاري عظام تجميل كونه أستاذ جراحة تجميل عظام بطب القصر العينى، ويتضمن التكليف توفير سكن خاص به وإدراجه فى جدول النبطشيات والعمليات.

وقام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المرضى على مدار أسبوعين، كما دخل غرفة العمليات كعضو فى طاقم جراحى و3 مرات قام بإجراء أشعات وعمليات الجراحية بنفسه.

اكتشف الواقعة الدكتور ضياء معوض أحد أطباء قسم العظام في مستشفى كفر سعد، بعدما أجرى عملية جراحية لأحد المرضى بشكل خاطئ وغير مهني، كما لم يتمكن من تقفيل الجراحة بشكل سليم، بالإضافة إلى ارتباكه الواضح وارتعاش يديه أثناء الجراحة حسبما أفاد عدد من الطاقم الطبي المشارك له في العملية.

وبعد تكرار المواقف، التي أشارت إلى إنعدام كفاءة الطبيب انتابت الريبة عدد من الأطباء ما دفعهم إلى إخطار الدكتور السيد صيام مدير المستشفى الذي أمر بتفتيش متعلقاته الشخصية، والتي تضمنت بطاقتي إثبات شخصية إحداهما تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم طبية الذي يؤهله للعمل فني أشعة أو فني معمل تحاليل، وأخرى تفيد بكونه أخصائى نساء وتوليد.

أخطرت إدارة المستشفى قوات الأمن التي بدورها ألقت القبض على الطبيب وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستدعت طاقم العمل بالمستشفى للتحقيق معهم في الواقعة، فيما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة كفر سعد فى القضية رقم 4189 لسنة 2017، قيام إدارة المستشفى فى التلاعب بتذاكر دخول المرضى ومحو اسم المتهم بالتشطيب عليه ووضع أسماء أطباء آخرين للتعتيم على الواقعة.

وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم طبية الذي يؤهله للعمل كفني أشعة أو فني معمل تحاليل، وطالبت النيابة النقابة العامة للأطباء بالكشف عن وجود اسم المتهم في جداول وسجلات النقابة كطبيب وإصدار ترخيص مزاولة المهنة للمذكور من عدمه.

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كما تحفظت النيابة العامة على مخاطبات بين وزارة الصحة إلى مديرية الصحة بدمياط تفيد انتدابه للعمل بالمستشفى، كما تم التحفظ على مستندات وأوراق أختام حية من الطبيب المزيف تفيد سابقة عمله بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظتى شمال سيناء والقاهرة.

على الفور، التقت "التحرير" بعدد من ضحايا "الطبيب المزيف" لرصد ما آلت إليها أوضاهم الصحية عقب إجراء الطبيب المزيف جراحات لهم بدون خبرة أو دراسة وما تلاها من تفاقم مشاكلهم الصحية.

تروي لبنى الشرباصي - والدة الطفلة بسنت السيد البالغة من العمر 10 سنوات، من قرية كفر سعد البلد إحدى ضحايا الطبيب المزيف، أن ابنتها تعرضت لكسر في قدمها جراء سقوط جوال من الدبش من أعلى عقار فوقها".

وأضافت الشرباصي: "ذهبنا إلى المستشفى فورا لعمل أشعة على قدمها اليمنى ولكن الطبيب المزيف أجرى لها الأشعة على قدمها اليسرى، مما أثار حفيظتنا وطالبناه بإجرائها على قدمها اليمنى التي تحتوي على الكسر ولكنها لم تأتي بالنتيجة المطلوبة وبدى عليه علامات الارتباك الواضح وقلة الخبرة".

أما محمد عبد العظيم البالغ من العمر 52 عامًا، أنه مقيم بكفر البطيخ ودخل مستشفي طوارئ كفر سعد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر لعلاج إصابة بقدمه اليسرى بعد تعرضه لحادث سير وقام بإجراء أشعة، أوضحت ضرورة إجرائه جراحة وتركيب مسامير وشرائح فقام هذا الطبيب بإجرائها له.

وأوضح عبد العظيم: "بعد ما عملت العملية الدكتور كتب لي على خروج ولكن كانت قدمي مازالت تنزف فسألت مدير المستشفى عنها وجاء رده دي تصافي عملية، وبعدها ابلغني الدكتور بدر سليمان ببقائي في المستشفى، وقالي ربنا هايحاسبني يا عم محمد لو سيبتك تخرج كده، واضطر إجراء الجراحة من الأول"، موضحًا:"صوابعي اتعوجت من كتر العلاج وبقيت مشلول مش قادر أقف ورفعت قضية على المستشفي ومش هاسيب حقي".

بينما قال محمد السيد - والد كريم السيد 28 عام مقيم بكفر سعد: "تعرض ابني لكسر في الكعب بعد ما صدمته دراجة بخارية، وقام بإجراء عملية جراحية الثلاثاء الماضي، أجراها له الطبيب المزيف وهي عبارة عن تركيب شرائح ومسامير ولكن مرت بسلام دون حدوث أضرار"، مضيفًا: "لم نكن نعلم بالواقعة إلا بعد مجئ لدكتور سيد صيام إلينا للاطمئنان على جراحة ووكل الطبيب بدر سليمان بمتابعة العملية بالمستشفى وحمدنا الله على نجاح العملية".

من جانبها، أصدرت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، قرارًا بإقالة الدكتور السيد صيام مدير مستشفى كفر سعد من منصبه وتوليته منصب نائب المدير بالمستشفى نفسها، وتكليف الدكتور طارق رخا استشاري الجراحة بإدارة المستشفى.

فيما أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا نفت فيه أن يكون المتهم مسجلا فى كشوف النقابة أو صادر له ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك أصدرت نقابة أخصائيي العلوم الطبية بيانا نفت فيه صلة الطبيب المزيف بالنقابة أو أن يكون من خريجى كليات العلوم الطبية .