مسؤول في حماس: معابر غزة ستكون تحت إدارة الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع

القاهرة - (مصراوي):

جدد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، تأكيده على أن "المصالحة خيار استراتيجي"، مشددا حرص حركته على "إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى ولو من طرف واحد".

وأكد السنوار خلال لقائه بـ"النخب النقابية" من الفصائل الفلسطينية بغزة الثلاثاء، أن معابر قطاع غزة ستكون بيد الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع، موضحا أن "الساعة 12 ليلا من تاريخ 31 أكتوبر الجاري ستكون جميع معابر غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية"، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد السنوار على أن حركته "مستعدة للخسارة في الأمور الداخلية من أجل مصلحة الشعب"، محذرا من "وجود مشاريع كبيرة وخطيرة تهدد القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن المخابرات المصرية "أدارت الحوار في القاهرة بطريقة هادئة ومتوازنة"، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، قال السنوار: "نراكم ونطور سلاحنا لاستخدامه في مشروع التحرير وليس للصراع الداخلي سلاح القسام هو ملك لشعبنا الفلسطيني" مضيفا أن حماس "رفضت كل الشروط الإسرائيلية تجاه المصالحة الوطنية".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قال في تصريحات الثلاثاء: "يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد ونرفض وجود مليشيات في قطاع غزة"، في إشارة لسلاح المقاومة والفصائل الفلسطينية.