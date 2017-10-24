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ضبط عصابة تستغل أطفال الشوارع في أعمال التسول بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط عصابة تستغل أطفال الشوارع في أعمال التسول بالإسكندرية

09:07 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط عصابة تستغل أطفال الشوارع في أعمال التسول بالإسكندرية

أطفال الشوارع

كتب - أحمد السيد:

تمكن ضباط مباحث رعاية الأحداث بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي لاتهام عناصره باستغلال الأطفال في أعمال التسول.

وردت معلومات لضباط المباحث بتكوين 6 أشخاص بينهم 4 سيدات، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال في أعمال التسول.

وأمكن ضبط المتهمين وهم: "يسري م."، 45 سنة، سبق اتهامه في 14 قضية، "كريم م."، 25 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"نعيمة ش."، 22 سنة، هاربة من حكم بالحبس ثلاث سنوات غيابيًا، وشقيقتها "نحمدو"، 18 سنة، والدتهما "فكرية أ."، 50 سنة، سبق اتهامها في قضيتين، بالاشتراك مع "صباح ع."، 27 سنة.

وأقر المتهمون باستغلال الأطفال في التسول والتربح من تلك الأعمال، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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