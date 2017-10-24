تسليم المرحلة الأولى من ورش مدينة الأثاث بدمياط خلال 2018

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه عن موعد تسليم الوحدات المخصصة لإقامة مشروعات تجارية بمدينة الأثاث في منطقة شطا، موضحًا أنه جرى غلق باب الحجز بأراضي المرحلة الأولى لمشروع المدينة المخصصة لمشروعات صناعة الأثاث والصناعات التكميلية.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه جرى حجز ٧٥ ألف متر مربع من إجمالي المساحة المطروحة للمصانع إلى الآن، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى من الورش والأراضي التي جرى حجزها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد المحافظ على بدء الإجراءات الفعلية بإصدار قرارات التخصيص لحوالي ٢٠٠ ورشة لحاجزي المرحلة الأولى في الورش، ممن سددوا مقدم الحجز، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار المصنعين طبقًا للمعايير التي وضعتها الشركة، على أن تراعى فيها الصناعات التكميلية والتجميعية في الأولوية.​