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تشييع جثمان الطالب ضحية المدرسة الإعدادية بأبنوب

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مصراوي Masrawy

تشييع جثمان الطالب ضحية المدرسة الإعدادية بأبنوب

09:06 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

تشييع جثمان الطالب ضحية المدرسة الإعدادية بأبنوب

الطالب عمر محمد

أسيوط - أسامة صديق:

شيع أهالي مركز أبنوب في أسيوط، اليوم الثلاثاء، جثمان الطالب عمر محمد ضحية واقعة الإهمال بمدرسة نصار الإعدادية في أبنوب، والذي لقي مصرعه إثر سقوط عارضة حديدية بملعب المدرسة على رأسه أثناء تواجده بالفناء.

نُقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في حضور صلاح فتحي بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وكانت إشارة وردت إلى غرفة عمليات محافظة أسيوط بسقوط عارضة بفناء المدرسة على الطالب عمر محمد جابر نصر الدين (13 سنة) بالصف الثاني الإعدادي في مدرسة عزت نصار الإعدادية، أثناء الفسحة المدرسية، ما أسفر عن مصرعه، وقد نقل إلى مستشفى أبنوب المركزي.

ومن جانبه، أحال المحافظ المهندس ياسر الدسوقي الواقعة إلى التحقيق، وأوقف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه.

إلى ذلك، نعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، الطالب، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد خيري إن الوزير أحال الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق ومجازاة المسؤول عن هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط ﻻتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.​

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