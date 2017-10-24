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محلل سعودي: مشروع «نيوم» سيقود العالم (فيديو)

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محلل سعودي: مشروع «نيوم» سيقود العالم (فيديو) محلل سعودي: مشروع «نيوم» سيقود العالم (فيديو)

التحرير

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قال صالح الزهراني، المحلل السعودي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع «نيوم» الذي أعلن عنه سمو ولي العهد محمد بن سلمان، والذي سيُقام عبر أراضي المملكة ومصر والأردن، يُعد نقلة حضارية هائلة، وانطلاقة كبيرة للرخاء.

أضاف الزاهرني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أنه لأول مرة في التاريخ العربي نرى منطقة استثمارية مشتركة بين ثلاث دول عربية، مشدّدًا على أن المنطقة ستقود العالم في الكثير من المجالات، مثل ما يتعلق بالطاقة الشمسية.

أشار إلى أن «المنطقة تفتح آفاق جديدة للحضارة، تاريخ جديد يُكتب، وأدعو الإخوة في من رجال الأعمال والمبدعين، إلى التواصل مع الهيئة المسؤولة عن مشروع نيوم، ويعرفون ماذا يمكن أن يساهموا، ويستثمروا في تلك المنطقة».

تابع: «المنطقة ستكون للحالمين الذين يريدون أن يُنتجوا شيئًا وعصرًا جديدًا، عبر مساحة هائلة، تتخطى مساحة دول، والشراكات التي عُقدت مع مؤسسات عالمية لا يمكن أن تأتي للمنطقة وهي لا تعرف أن هناك أرباحًا طائلة من وراء المشروع».

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وكانت وكالة الأنباء ، ذكرت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن اليوم الثلاثاء، عن مشروع مدينة استثمارية قيمته نصف تريليون دولار، سيُقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن، موضحةً أن المشروع المسمى «نيوم» سيُقام على مساحة 26 ألفًا و500 كيلو متر مربع، مضيفةً أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة في 2025.

فيما قالت مؤسسة «مشاريع السعودية»، إن جزيرتي «تيران وصنافير»، سيدخلان ضمن المشروع.

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التحرير

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