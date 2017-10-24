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«دينية البرلمان» تؤجل مناقشة إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين

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«دينية البرلمان» تؤجل مناقشة إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين «دينية البرلمان» تؤجل مناقشة إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين

التحرير

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عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لنظر مشروعي القانونين المقدمين من النائبين بدير عبد العزيز موسى، وأيمن عبد الهادى معاذ، و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين.

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وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروعي القانونين لحين النظر فى مشروع القانون، الذي أحيل من وزارة العدل بشأن "تنظيم عمل المأذونين" والمحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والخطة والموازنة، نظرًا للارتباط بينه وبين المشروعين المقدمين من النواب والمعروضين أمام لجنة الشئون الدينية. 

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التحرير

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