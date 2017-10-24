الحسيني لمذيعي «الجزيرة»: خلوا عندكم شوية من الأحمر.. لا شماتة في الموت

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استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الثلاثاء، شماته مذيعي قناة «الجزيرة» القطرية في شهداء الشرطة بعد حادث الواحات البحرية الذي وقع الجمعة الماضية، عند الكيلو 135.

وقال الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «اتعلم على وشوش إعلامي هذه القناة، وأتمنى أن يكون عندهم شوية دم، ويفهموا أنه لا شماتة في الموت».

وبحسب بيان الداخلية حول الحادث، فقد أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة، فيما قتل وأصيب 15 من الإرهابيين.

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وكان هجوم إرهابي، استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات، الجمعة الماضية، وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صدر عنها إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة، مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد 16 من القوات «11 ضابطًا، و4 مجندين، ورقيب شرطة» وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 ضباط، إلى جانب فقدان أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، لا يزال البحث جاريًا عنه.

وأشار البيان، إلى تمشيط قوات الأمن المناطق المتاخمة لموقع الأحداث، مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، والذين تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم.

ونعت وزارة الداخلية في ختام بيانها، شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وأهابت الداخلية بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية، وفقًا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات وتدقيقها، لا سيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات، الأمر الذي قد يؤدى إلى التأثير سلبًا على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.