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السيسي يلتقي وزير خارجية فرنسا لبحث أزمات الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

يلتقي وزير خارجية فرنسا لبحث أزمات الشرق الأوسط

09:07 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

السيسي يلتقي وزير خارجية فرنسا لبحث أزمات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان

باريس - (أ ش أ):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان؛ لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق وجهود مكافحة الإرهاب.

وأقام وزير الخارجية الفرنسي مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له الذي يضم وزير الخارجية سامح شكري وسفير بفرنسا السفير إيهاب بدوي، وذلك عقب اللقاء الذي حضره من الجانب الفرنسي أيضا سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي.

وكان الرئيس السيسي قد التقى ظهر اليوم وزير خارجية فرنسا بقصر الانفاليد العسكري، حيث كان في استقباله ممثلا عن الدولة الفرنسية في المراسم الرسمية والعسكرية التي أقيمت له.​

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Asha

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