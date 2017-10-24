رئيس البرلمان يبحث مع مسئول بـ"الناتو" جهود مكافحة الإرهاب

كتب - أحمد علي:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حرص مصر على تعزيز الحوار مع الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو).

واستعرض عبدالعال، خلال لقائه بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمعية البرلمانية باولو ألى، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، ومشاركة وفود برلمانية من مجلس النواب في اجتماعات الجمعية البرلمانية للحلف.

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان رئيس، كما رافق رئيس الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو) نائب أمين عام الجمعية وسفير بلجيكا بالقاهرة.

وبحث الجانبان قضايا مشتركة مع حلف الناتو، وأهمها قضية مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وتطرق عبد العال لجهود مصر في مواجهة الإرهاب والهجرة غير المشروعة التي لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، وإنما تشمل إجراءات تشريعية وثقافية وتعليمية لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو) حرص الجمعية على إجراء حوار منفتح مع مجلس النواب المصري وجميع البرلمانات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.

وأكد تقديره للجهود التي تقوم بها مصر، سواء في مواجهة ظاهرة الإرهاب أو الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به مصر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذلك الدور الذي تقوم به في سبيل حل الأزمة الليبية سياسيا.