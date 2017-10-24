أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان يبحث مع مسئول بـ"الناتو" جهود مكافحة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان يبحث مع مسئول بـ"الناتو" جهود مكافحة الإرهاب

08:55 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حرص على تعزيز الحوار مع الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو).

واستعرض عبدالعال، خلال لقائه بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمعية البرلمانية باولو ألى، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، ومشاركة وفود برلمانية من مجلس النواب في اجتماعات الجمعية البرلمانية للحلف.

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان رئيس، كما رافق رئيس الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو) نائب أمين عام الجمعية وسفير بلجيكا بالقاهرة.

وبحث الجانبان قضايا مشتركة مع حلف الناتو، وأهمها قضية مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وتطرق عبد العال لجهود مصر في مواجهة الإرهاب والهجرة غير المشروعة التي لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، وإنما تشمل إجراءات تشريعية وثقافية وتعليمية لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو) حرص الجمعية على إجراء حوار منفتح مع مجلس النواب المصري وجميع البرلمانات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.

وأكد تقديره للجهود التي تقوم بها مصر، سواء في مواجهة ظاهرة الإرهاب أو الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به مصر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذلك الدور الذي تقوم به في سبيل حل الأزمة الليبية سياسيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "السويدي" يطالب وزير البترول بتحديد موعد ثابت للقاء النواب

    أخبار

  • نائبة تطلب توقيع وزير البترول على تأشيرة: "وحياة ولادك"

    أخبار

  • عبد العال يرفع جلسة "النواب" لـ6 نوفمبر.. ويؤكد: قدمنا هدية للشباب

    أخبار

  • أكمل قرطام: إصرار النواب على رفض استقالتي سبب سحبها

    أخبار

إعلان

22e555613c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة