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قائد الجيش الثالث يعلن إنشاء 3 كباري بحي الجناين في السويس

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قائد الجيش الثالث يعلن إنشاء 3 كباري بحي الجناين في السويس قائد الجيش الثالث يعلن إنشاء 3 كباري بحي الجناين في السويس

كتب : محمد مقلد منذ 51 دقيقة

قال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، إنه تقرر إنشاء 3 كباري علوية بحي الجناين بالسويس، من أجل خدمة المواطنين ومنع تكرار الحوادث التي يتعرض الطلاب التي تسسب فيها مزلقانات القطار وغيرها، وأنه تقرر افتتاح مستشفى الأورام بالسويس بتكلفة 100 مليون جنية من أجل خدمة المواطنين خلال شهرين من الآن.

وأكد عسكر خلال لقائه مع شيوخ القبائل بالسويس، أن الجيش الثالث الميداني بالسويس افتتح أكثر من 30 منفذا داخل أحياء السويس المختلفة من أجل تسهيل حصول المواطنين على المواد الغذائية بسعر التكلفة، وأنه تم إنفاق 127 مليون جنية من أجل أنشاء مخابز ومشروعات هدفها خدمة أبناء السويس.

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