مدير تحرير "المصري اليوم" يكشف تفاصيل اختراق الموقع

القاهرة - مصراوي:

علّق طارق أمين، مدير تحرير الموقع الإلكتروني للمصري اليوم، على أزمة اختراق الموقع، قائلًا إن "اختراق المواقع أمر يحدث في جميع دول العالم وتكرر مع وسائل إعلام كبرى".

وتعرض موقع المصري، اليوم الثلاثاء، لهجوم إلكتروني أسفر عن اختراق الموقع ونشر مواد "مفبركة ومكذوبة"، منذ مساء الاثنين.

وأضاف أمين في تصريحات صحفية، إنه "تم إيقاف خدمات الموقع بعد هجمة فاشلة لتغيير محتوى صحيح بأخبار مفبركة ومزيفة بسبب تغيير وسائل الحماية والأمان وهذا استغرق وقتًا لإصلاحه"، موضحًا أن الحديث عن عدم السيطرة على الموقع "غير صحيح"، فبمجرد أن حدث الهجوم الإلكتروني تم التعامل معه بعدها بدقائق قليلة.

وأشار إلى أن تلك المحاولات "السخيفة" -على حد وصفه- التي حدثت مع المصري اليوم بما تقوم به من دور مهني ووطني، هدفها النيل من المؤسسة والتأثير سلبًا على علاقاتها بمؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، متابعًا: "ستظل المصري اليوم كمؤسسة محافظة على القواعد المهنية في تناول أخبارها ومتابعتها في سبيل إرضاء قارئ احترمته فاحترمها".

وواصل "أمين" أن "محاولات البعض للزج بالمصري اليوم في أزمات مفتعلة ومعارك وهمية لن تنجح في إلهائنا عن القيام بدورنا المهني في تطبيق القواعد المهنية السليمة جنبًا إلى جنب مع القيام بدورنا الوطني في الحفاظ على الثوابت الوطنية والدفاع عن الدولة المصرية وجبهتها الداخلية وقضاياها الخارجية".

اقرأ أيضًا:

موقع المصري اليوم "خارج الخدمة" بسبب هجوم الكتروني