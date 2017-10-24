تامر أمين: السعودية بتعمل عاصمة جديدة

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أشاد الإعلامي تامر أمين، اليوم الثلاثاء، بإعلان المملكة العربية السعودية عن مشروع «نيوم» الذي سيقام على أراضٍ ثلاث دول وهي المملكة ومصر والأردن .

وقال أمين خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «السعودية بتعمل عاصمة إدارية جديدة، وده مش عيب، وأنا مش بهلل، هي دي الدول اللي عايزه تخرج من حيزها ومحيطها».

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ستركز منطقة «نيوم» على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.