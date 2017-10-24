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علقة ساخنة لشابين خطفا فتاتين على تروسيكل بأسيوط (صور)

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أسيوط - محمد ممدوح

تمكن أهالى محافظة أسيوط وقوات الشرطة من ضبط شابين خطفا فتاتين، في النهار، ووضعهما على ظهر تروسيكل.

وكشفت الفتاتان الواقعة، عندما صاحت إحداهما بصرخات متتالية فكشفت الأمر بشارع الجمهورية بأسيوط مما آثار حالة من الذعر بين الأهالى.

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تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع الجمهورية بمدينة أسيوط بقيام شابين بخطف طالبتي إعدادي ووضعما في مركبة تروسيكل.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وتبين قيام شابين لم يتجاوزا الـ16عامًا بخطف الفتاتين وقيام الأهالي بتلقينهما علقة ساخنة.

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وبسؤال أحد الأهالي، أقر أنه عند مرور تروسيكل سمعنا استغاثة فتاة وحينما وصلنا صاحت بالبكاء أنها مخطوفة وكانت مغيبة عن الوعى وبجوارها طالبة أخرى كانت فاقدة للوعى تماما فقمنا على الفور بطلب الشرطة والتحفظ على الشابين والفتاتين لحين وصول القوات.

وبمجرد وصول القوات تم اصطحاب الشابين لمركز الشرطة ومحاولة تهدئة الفتاتين والاتصال بذويهما لاستلامهما بعد الإدلاء بأقوالهما في محضر الشرطة.

 

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