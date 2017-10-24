شريف دلاور: الطبقة المتوسطة الأكثر تضررًا من البرنامج الاقتصادي (فيديو)

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قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، مساء الثلاثاء، إن ميزة قروض البنك الدولي أنه يمكن استخدامها في مشروعات تنموية، لافتًا إلى أنه تم طرح سندات دولية بقيمة 17 مليار دولار حتى الآن.

أضاف دلاور، خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قرض صندوق النقد الدولي أمر لابد منه لأنه بمثابة شهادة ثقة، مشيرًا إلى أنه لابد من عدم التوسع في السندات قصيرة الأجل.

أوضح أن «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها، والصناعات الإليكترونية هي صناعات المستقبل».

تابع: «الذكاء الاصطناعي سيدخل في جميع القطاعات الحيوية مستقبلًا، وإعادة تأهيل العقل العلمي أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري».

أشار إلى أن «العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة مشروعات المستقبل، والاهتمام بالمشروعات الكبرى لا يُغني عن المشروعات الصغيرة».

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واصل: «القاعدة الإنتاجية المحلية أهم تحدِ قادم، والطبقة المتوسطة أهم الطبقات المتضررة من البرنامج الاقتصادي».

ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن السياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.