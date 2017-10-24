أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العاهل المغربي يقرر إعفاء ثلاثة وزراء من مناصبهم بسبب "التقصير"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العاهل المغربي يقرر إعفاء ثلاثة وزراء من مناصبهم بسبب "التقصير"

08:41 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

العاهل المغربي الملك محمد السادس

القاهرة (مصراوي):

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إعفاء ثلاثة وزراء، وموظفين حكوميين من مناصبهم، وذلك بسبب ما وصفه بيان أصدره الديوان الملكي "عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع".

وقال بيان الديوان الملكي إن الملك قرر إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التعليم، ومحمد نبيل بن عبد الله وزير الإسكان، والحسين الوردي وزير الصحة، والسيد العربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، كما تم إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأضاف البيان إن الملك استقبل بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

كما أبلغ العاهل المغربي، حسب البيان، بهدم رضائه عن عدد من المسؤولين في لحكومة السابقة "لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم"، مؤكدا أنه "لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشار سعودي: خسارة اليونسكو.. خسارة لتنظيم الحمدين وليس قطر

    أخبار

  • تونس تطرد أميرًا مغربيًا خلال زيارة للمشاركة في ندوة

    أخبار

  • العاهل المغربي يجدد التزامه الدفاع عن مصالح افريقيا

    أخبار

  • ملك الأردن: الحدود الشمالية للمملكة تحت السيطرة..وقواتنا ستتعامل مع

    أخبار

إعلان

f695bb7d99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة