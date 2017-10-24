بالصور.. أهالي بأسيوط يحبطون محاولة خطف فتاتين
بالصور.. أهالي بأسيوط يحبطون محاولة خطف فتاتين
08:50 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
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أسيوط - أسامة صديق:
أحبط أهالي بمحافظة أسيوط محاولة خطف فتاتين على يد شابين استخدما تروسيكلاً في عملية الخطف بعدما خدرا الفتاتين.
تلقى مدير أمن أسيوط اللواء جمال شكر، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي شارع الجمهورية في مدينة أسيوط بالواقعة، وتحفظ الأهالي على الخاطفين.
انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الشابين لم يتجاوزا 16 عامًا، فيما أفاد أحد شهود العيان الشرطة بأنه "عند مرور مركبة تروسيكل سمعنا استغاثة فتاة وحينما وصلنا صاحت بالبكاء وصرخت بأنها مخطوفة، وكانت مغيبة عن الوعى وإلى جوارها طالبة أخرى فاقدة للوعي تمامًا".
أضاف الشاهد، خلال التحقيقات: "ضبطنا الخاطفين وطلبنا الشرطة التي
اصطحبت الشابين إلى مركز الشرطة وسلمت الفتاتين إلى ذويهما بعد إدلائهما بأقوالهما في محضر للشرطة".
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