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أوكرانيا ترفض منح رئيس جورجيا السابق صفة لاجئ

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مصراوي Masrawy

أوكرانيا ترفض منح رئيس جورجيا السابق صفة لاجئ

08:35 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أوكرانيا ترفض منح رئيس جورجيا السابق صفة لاجئ

الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى

كييف - (د ب أ):

رفضت دائرة الهجرة الأوكرانية طلب الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى الحصول على وضع لاجئ.

وقال المدعي العام الاوكرانى يوري لوتسينكو اليوم الثلاثاء: "نتيجة لذلك، أصبح ساكاشفيلي الآن شخص بدون دولة وليس هناك عقبات خاصة تحول دون ترحيله أو تسليمه".

كما اتهم المدعي العام ساكاشفيلى بالإعداد لتنفيذ انقلاب في أوكرانيا.

ويواجه ساكاشفيلى، الذى كان يوما حاكما لأوديسا، خطر تسليمه إلى جورجيا حيث يخضع هناك للتحقيق في قضايا فساد وسوء استغلال السلطة.

وفي يوليو الماضي، ألغى الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو تصريح الإقامة الأجنبية الذي حصل عليه ساكاشفيلى عام 2015.

وألغت جورجيا بالفعل جنسية ساكاشفيلى.

وتمكن ساكاشفيلى من دخول أوكرانيا على الرغم من الحصار الذي يستهدف إبعاده، وسط شجار بين مؤيديه وموظفي الحدود.

وطوال عدة اسابيع، كان المتظاهرون يطالبون بوضع حد للفساد في أوكرانيا خارج مبنى البرلمان في كييف. كما طالبوا بإصلاح القانون الانتخابي وإنشاء محاكم لمكافحة الفساد ضمن أمور أخرى.

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