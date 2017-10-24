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لن تصدق أرقام «العندليب».. الأفضل تاريخيًا في الزمالك

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لن تصدق أرقام «العندليب».. الأفضل تاريخيًا في الزمالك لن تصدق أرقام «العندليب».. الأفضل تاريخيًا في الزمالك

التحرير

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احتفل اليوم جمهور بعيد الميلاد الـ44 لهدافهم التاريخي، عبد الحليم على الذي أسعد جمهور الأبيض كثيرًا ورسم البسمة على وجوههم.

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عبد الحليم علي ولد في الـ24 من أكتوبر1973، وانضم  للزمالك هو بعمر 26 عامًا قادمًا من الشرقيه للدخان عام 1999، ليرتدي القميص 24.

ويستعرض لكم «الفرسان» بعض الأرقام في مسيرة «عندليب الزمالك»..

- عبد الحليم هو الهداف الزمالك التاريخي برصيد 138 هدف.

- أفضل من سجل في تاريخ الزمالك في الدوري 77 هدف 

- ثاني أفضل من سجل في تاريخ الزمالك في الكأس 16 هدف (بعد علاء الحامولي 22 هدف).

- أفضل من سجل في تاريخ الزمالك في أفريقيا 26 هدف.

- أفضل من سجل في تاريخ الزمالك في البطولات العربية 13 هدف .

- فاز مع الزمالك ب 12 بطولة مٌقسمة كالتالي:

3 بطولات دوري ، مواسم (2000-2001، 2002-2003، 2003-2004)
بطولتي كأس (2001-2002، 2007-2008)
بطولتي سوبر مصري (2000-2001، 2001-2002)​
3 بطولات أفريقية (دوري أبطال أفريقيا 2002، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس 2000، كأس السوبر الأفريقي 2003)
2 بطولة عربية (البطولة العربية للأندية 2003، كأس السوبر المصري السعودي 2003)

- شارك مع الوطني في 43 مُباراة، مُحرزًا 10 أهداف وتوج معه بكأس الأمم الأفريقية التي اٌقيمت في القاهرة.

- ويأتي في قائمة هدافي الزمالك التاريخية من بعده طارق يحيى بـ101 هدفًا، يليه حسن شحاته بـ83 هدفًا، ثم جمال عبد الحميد بـ77 هدفًا.
 

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