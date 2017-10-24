أبو سعدة: الإرهاب أكبر تحد لحقوق الإنسان

التحرير

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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الإرهاب أكبر تحدٍ لمنظومة حقوق الإنسان، فهو يهدد الحق في الحياة لأفراد الشرطة، ويعطل المسيرة الاقتصادية.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر تواجه إرهابًا شديد الخطورة ويجب محاكمة الدول الداعمة له»، مشيدًا بالتعاون المصري الفرنسي في مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب الذي بات يهدد المجمتع البشري كله.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، أمس الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

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وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.