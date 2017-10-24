محافظ أسيوط يتفقد عمارات الإسكان بأسيوط الجديدة (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، اليوم الثلاثاء، مراحل العمل في 139 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي" في مدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام والنهوض في المدن العمرانية الجديدة، وتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

رافق المحافظ، خلال جولته، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود النجدي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والعميد أحمد التوني مدير إدارة المرور في أسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وبعض الصحفيين والإعلاميين وشباب من المحافظة.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة مبنى جهاز مدينة أسيوط الجديدة، واستمعوا إلى شرح المهندسة جيهان فرغلي نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة لأهم التوسعات والتطورات بالمدينة التي تم إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000 على مساحة 32.5 ألف فدان، وذلك بإجمالي استثمارات بلغت 3.7 مليار جنيه إلى 30 يونيو 2017.

تقع المدينة الجديدة على بعد 18 كم من مدينة أسيوط، يسكنها حاليًا أكثر من 50 ألف نسمة، ومتوقع زيادتهم إلى 70 ألف نسمة مع حلول نهاية العام 2018، وتم البدء في إنشائها على 3 مراحل؛ شملت الأولى إنشاء 3 أحياء سكنية ومركز المدينة ومنطقة صناعية، فيما شملت المرحلة الثانية على مساحة 3500 فدان تضم مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتميز ومراكز الخدمات الرئيسية والمنطقة الصناعية، بينما شملت المرحلة الثالثة والتوسعات الشمالية على مساحة 3500 فدان.

وأشار المحافظ، خلال الجولة، إلى مراحل التنفيذ في مشروع "مدينة ناصر" التجمع السكني غرب أسيوط، والذي تم إنشاؤه بالقرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2017 على مساحة 6006.

استمع المحافظ أيضًا إلى اقتراحات واستفسارات الحضور، والتي تضمنت إنشاء وحدة لمعالجة المخلفات بمدينة أسيوط الجديدة، وإنشاء مبنى للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إقامة حملات توعية ونشر أفلام تسجيلية للمدينة والاستثمارات والخدمات الموجودة بها لجذب المواطنين والمستثمرين إليها.

كما أوصى المحافظ بإنشاء المخابز المليونية بالمدينة لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، وأعلن عن موافقته على تشغيل عدد 15 سيارة ميكروباص و5 سيارات (فان) لمدينة أسيوط الجديدة تسهيلاً لحركة المواصلات إليها، مطالبًا بسرعة الانتهاء من رصف طريق أسيوط الجديدة المزدوج بطول 22 كم، والذى تأخر الانتهاء منه وتسبب في العديد من حوادث الطرق، بالإضافة إلى دراسة توصيل الغاز الطبيعي للمدينة، والانتهاء من استعدادات المدينة لمواجهة السيول.​