محافظ سوهاج يتفقد أعمال توسعة الكورنيش الغربي (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي بداية من مدخل كوبري اخميم الغربي وحتى ميدان جمال عبد الناصر، أمام مبنى مجلس مدينة سوهاج، وذلك تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة الكورنيش الغربي.

تابع المحافظ، خلال جولته، أعمال ترميم وتطوير سور الكورنيش، وأعمال تركيب بلاط الرصيف، وذلك بعد الانتهاء من توسعة الطريق لمسافة متر و20 سم، وكذلك الانتهاء من تركيب 20 عمود إنارة لتحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة الحيوية.

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لحي شرق لسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة وإزالة اللافتات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة مضيئة حفاظًا على المنظر العام، مع وضع حاويات نظافة بأماكن مناسبة لا تعوق حركة مرور السيارات والمواطنين.

كما تفقد المحافظ الحديقة العامة بميدان جمال عبدالناصر بعد تطويرها ورفع كفائتها، وأشاد بأعمال التطوير بالحديقة.

وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط بنك الإسكندرية ومحيط مجلس مدينة سوهاج.