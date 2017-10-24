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فرغلي: قطر تكون جيش من «الدواعش» في ليبيا (فيديو)

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فرغلي: قطر تكون جيش من «الدواعش» في ليبيا (فيديو) فرغلي: قطر تكون جيش من «الدواعش» في ليبيا (فيديو)

التحرير

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قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم «حسم» هو أحد الخلايا النوعية التي كونتها جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو، ونشأ هذا التنظيم في نهاية 2015.

وأضاف فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «ما حدث في الواحات من عمليات إرهابية واختراقات للحدود المصرية الغربية هو محاولة لتخفيف الضغط الذي يمارسه الجيش على الجماعات الإرهابية في سيناء، متابعًا: «فسياسة الحصار الكامل للإرهابيين نجحت لحد كبير جدًا في سيناء». 

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واستكمل أن دولة قطر تدفع أمولا كثيرة من أجل نقل مقاتلي تنظيم داعش من سوريا والعراق إلى مدينة سرت في جنوب ليبيا ومنها إلى وذلك لتكوين ما يسمى بجيش الصحراء، الذي يقوده الآن «أبو معاذ التكريتي».

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التحرير

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