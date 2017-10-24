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السيسي يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع رئيس وزراء فرنسا

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السيسي يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع رئيس وزراء فرنسا السيسي يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع رئيس وزراء فرنسا

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب لبحث الملفات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية  التعاون الاقتصادى والتجارى.

تناول اللقاء جهود المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية  لمصر لا سيما فى المشروعات القومية الكبرى و القطاعات الحيوية المتنوعة ومنها الطاقة و الحماية الاجتماعية. 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي استقبل السيسى أمام قصر رئاسة الوزراء "ماتينيون" حيث اصطف الحرس الجمهورى لتحية الرئيس .

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ويلتقى السيسى مساء اليوم أيضا وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان حيث ستقام  مأدبة عشاء على شرف الرئيس والوفد المرافق بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

 

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التحرير

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