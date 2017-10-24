انتشار السرقة بـ«الموتوسيكلات» يرعب سكان شبرا الخيمة

التحرير

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توجه عدد من المواطنين بالشكوى، من تكرار تعرضهم لحوادث سرقة في شوارع مدينة شبرا الخيمة، خاصة السرقات التي تتم باستخدام الموتوسيكلات ويصعب تعقب من يستقلها أو الإمساك به، مطالبين بعودة الدوريات الأمنية لتحقيق الاستقرار وعودة الإحساس بالأمان للأهالي مرة أخرى.

قال أبو السعود منير - أحد سكان منطقة أم بيومي: "شاهدت بنفسي حالات سرقة لأشخاص بواسطة شخصين يستقلان دراجة بخارية وفرا هاربين بسرعة ناحية الطريق الدائري ومحدش قدر يلحقهم وياريت الشرطة توفر دوريات أمنية أو سيارة لتأمين شوارع المنطقة حتى لا تتكرر تلك الحوادث".

وأضاف محمود إبراهيم - أحد سكان شارع الخمسين، أن حالات سرقة الهواتف ومتعلقات المواطنين تكرر بالشوارع ليلا ونهارا فأصبحت مشاهدة حوادث سرقة الهواتف المحمولة أمر يدعو للقلق نظرا لكثرتها، لافتا أن النساء والفتيات أكثر عرضة لهذه المواقف وعليهن بتوخي الحذر لأغراضهن أثناء السير بالشوارع.

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وتروى جميلة سري الدين - ربة منزل من منطقة منطي، تجربتها أثناء تعرضها لحادث، قائلة: "ركبت توك توك من المنطقة وكنت رايحة بهتيم من على الطريق الدائرى وعند النزلة وانا بحاسب السواق لقيت اتنين راكبين موتوسيكل واللي ورا السواق خطف الموبايل وشنطة يد من أيدي فيها الفلوس بعد ما رفع طبنجة في وشي وخوفي علي أطفالي اللي كانوا معايا منعني اصرخ أو اتصرف أي تصرف ومرضتش أحرر محضر عشان عارفة أن مفيش حاجة هتحصل وحاجتي مش هترجع".

من جانبه، قال اللواء أشرف درويش مساعد مدير أمن القليوبية لفرق شبرا، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه سيتواصل مع رؤساء مباحث مركز قليوب وأول وثان شبرا وإدارة الطرق والمنافذ لنشر دوريات أمنية خاصة على الطريق الدائري والزراعي لفرض الأمن والأمان وطمأنة المواطنين وضبط العناصر الخارجة على القانون.