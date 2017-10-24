«هو أدرى بحقوق الإنسان في بلده».. رسائل السيسي وماكرون في قمة باريس

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رسائل عدة، بعث بها الرئيسان المصرى والفرنسى، خلال كلمتهما فى المؤتمر الصحفى، الذى عُقد بينهما، اليوم الثلاثاء، بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس، على هامش زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لفرنسا.

واستهل الرئيس السيسى كلمته بأن أعرب عن خالص التقدير والشكر للرئيس الفرنسى على حسن الاستقبال، الذى لقيه منذ وصوله إلى فرنسا، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية الممتدة والشراكة القوية التى تجمع البلدين فى شتى المجالات، وهو ما يعكس حالة الزخم، التى تشهدها تلك العلاقات الثنائية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته: «لقد تباحثت اليوم مع فخامة الرئيس ماكرون حول سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، حيث اتفقنا على تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الأولوية لبلدينا، ولقد أكدت محادثاتنا اليوم الأساس القوى الذى نستند إليه فى العمل على مواصلة الارتقاء بشتى مجالات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا».

وأضاف: «لقد حظيت العلاقات الثنائية فى شقها الاقتصادى بأولوية كبرى خلال مباحثاتنا اليوم، حيث استعرضت مع الرئيس ماكرون ما تم تنفيذه من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وما حققه من نتائج إيجابية فى استعادة معدلات النمو المرتفعة والزيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإجراءات تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر وتحظى باهتمام من دوائر الأعمال الفرنسية، كما شهدنا مراسم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، بقيمة تبلغ حوالى 400 مليون يورو، فى مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق».

واستطرد: «أود أن أشير أيضًا إلى أن الملف الثقافى والتعاون فى المجالات السياحية والتعليمية كان حاضرًا فى محادثاتنا اليوم، حيث اتفقنا على إعلان عام 2019 عامًا للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بيننا، خاصة فى ضوء الاهتمام الفرنسى الكبير، الذي نقدره ونعتز به، بالحضارة المصرية بمختلف مراحلها التاريخية، لا سيما الفرعونية، فضلًا عن تزامن هذا العام مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس، التى تحظى تنمية محورها بأهمية كبرى فى خطط الحكومة المصرية منذ ازدواج الممر الملاحى للقناة عام 2015 ليكون هذا المحور أكبر منطقة للخدمات اللوجيستية المتكاملة فى الشرق الأوسط».

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وتابع: «لقد تناقشت اليوم مع الرئيس ماكرون حول سبل مكافحة الإرهاب الآثم الذى عانت مصر وفرنسا من شروره، وأصبح يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويعد التحدى الأكبر لجهودنا فى تحقيق التنمية، حيث أكدنا ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة أوجه القصور فى مكافحة تلك الظاهرة، وتناولنا أيضًا تطورات الأوضاع فى ليبيا، التى يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين، فى ظل تأثيره المباشر على الأمن القومى المصرى والفرنسى ومنطقة البحر المتوسط، كما تناولنا الجهود المصرية الناجحة فى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع فى سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الإفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين فى يوليو الماضى».

واختتم السيسى قائلًا: «فخامة الرئيس، إننى لعلى ثقة فى أن لقاءنا اليوم سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين بلدينا، كما أؤكد لكم حرصنا على الاستمرار فى التنسيق والتشاور من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وترجمته على أرض الواقع، بما يسهم فى تطوير علاقاتنا المشتركة على كل الأصعدة، وفى الختام، يطيب لى أن أجدد لكم، الدعوة لزيارة مصر فى أقرب فرصة لمواصلة التنسيق المشترك، بما يسهم فى تحقيق ما نصبو إليه من تطوير مجالات التعاون المختلفة ويحقق مصالح الشعبين الصديقين».

بينما بعث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رسائل عدة عبر كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الصحفى المشترك، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، حيث أكد ماكرون دعم بلاده لمصر فى مواجهة الإرهاب والتطرف فى منطقة الشرق الاوسط، ودعم قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية.

واتفق الرئيس ماكرون مع الرئيس السيسى على تطوير العلاقات الاقتصادية فى كل القطاعات، مثل النقل والسكك الحديدية، وإقامة شراكة كاملة وشاملة مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث عانت مصر مثل فرنسا من الإرهاب خلال السنوات الماضية، ولفت إلى جهود القوات المسلحة المصرية للقضاء على الإرهاب فى سيناء، واتفق مع نظيره المصرى على كيفية التعامل مع المنظمات الإرهابية مثل داعش وغيرها، ومجابهة الإرهاب من خلال المشروعات التنموية فى المجتمعات.

ولعل أبرز ما جاء في كلمة ماكرون، هو حديثه حول وضع حقوق الإنسان في مصر، حيث طالب باحترام خصوصيات كل دولة قائلًا: «فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان على أنها قيم عالمية لا يمكن أن يكون هناك شك بها، ومقتنع بأن مصلحة الرئيس السيسي أن يؤكد الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنه وحده يحكم على هذه الظروف حسب الأوضاع المصرية».