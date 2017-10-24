أشهر قصاصي الأثر لـ«التحرير»: الداخلية تستعين بنا لمواجهة الإرهاب (صور)

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بدأت وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، منذ فترة الاستعانة بـ"قصاصي الأثر" لتتبع العناصر الإرهابية الهاربة في الدروب والجبال والمناطق الصحراوية الوعرة، في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، بخلاف العثور على عناصر الشرطة التائهين في الصحراء خلال مطاردات العناصر الإرهابية.

ومن المعروف أن قصاصي الأثر هم أشخاص من البدو على دراية كاملة بالمناطق الصحراوية والدروب والجبال، ويمتلكون الجمال، ولديهم قدرة كبيرة على تتبع أي شىء سواء أشخاص أو حيوانات ومعرفة الطرق الوعرة في الجبال والصحراء.

"التحرير" حاورت أحد أشهر قصاصي الأثر في محافظات الصعيد بأكملها، الذي استعانت به وزارة الداخلية، لاقتفاء أثر العناصر الإرهابية خلال مداهمة المعسكر التدريبي للخلية الإرهابية، التى يترأسها الإرهابي عمرو سعد، في جبل الكرنك بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا منذ فترة.

وخاضت "التحرير" رحلة تجربة مع قفاء الأثر، للبحث على أحد الجمال، وذلك لكشف كيفية قص الأثر والعثور عليه، وذلك بالقرب من إحدي المناطق الجبلية، التى يعيش بداخلها قفاء الأثر.

خالد أحمد سليمان، البالغ من العمر 42 عامًا، والمقيم بقرية نجع سفر، التابعة للمجلس القروي للغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، الذي يعد أحد أشهر وأبرز قصاصي الأثر في محافظات الصعيد، قال إن قاص الأثر ينتشر خلال الحياة في الصحراء بسبب أن الإبل والحيوانات ومعيشة الصحراء تعلم الإنسان كل شىء، طالما وجد الشخص في مراعٍ، ويمتلك إبلًا يرعاها لا بد أن يعرف أي شىء غريب يأتي إليه، أو هربت منه ناقة أو قام لصوص بمطاردته أو سرقته، فلا بد أن يتعقبهم مضيفًا: "حياة الصحراء تعلمك قص الأثر".

ويضيف سليمان، أن قص الأثر متوارث عن الجدود والأبناء من خلال المعيشة في المناطق الصحراوية الوعرة، فلا هو دجل ولا شعوذة، ولا مهنة يتعلمها الإنسان، فهو خبرة تأتي عن طريق الممارسة لفترة طويلة، فالأهل يعملونك قص الأثر واقتفاء أي شىء اختفى في أي منطقة صحراوية وجبلية، قائلًا: "أنا بقص أثر مختلف الحيوانات والأشخاص سواء كانت أنثى أو ذكر".

وتابع سليمان: "أمتلك العديد من الخبرات في اقتفاء الأثر، وتعلمته من والدى وعمومته وأجداده، وولدت في الصحراء والمناطق الجبلية، وظللت في المناطق الجبلية منذ ولادتي، وأعمل في اقتفاء الأثر منذ قرابة 34 عامًا، حيث بدأت في قص الأثر عندما كان أبلغ من العمر 8 سنوات، حيث بدأت عن طريق أجدادي، الذين علموني كيفية اقتفاء الإبل حين تشرد - تختفي الجبال - لافتا إلى أن الإبل عندما تشرد تسير بناحية دولة السودان، لأنها في الأساس تأتي من هناك إلى مصر".

كيفية اقتفاء الأثر؟

وكشف سليمان، كيفية اقتفاء الأثر في الدروب الجبلية والصحراء، قائلًا: "أتتبع خطوات الأثر سواء أكان طائرًا أو حيوانا، وبشرًا، وباقدر أعرفه أنثى أم ذكر، وعلى سبيل المثال يتم اقتفاء أثر الجمال، وإن كانت أنثي أو ذكر عن طريق ساق الجمل، التى تكون دائمًا وأبدًا عريضة، أما الأنثي فتكون أظافرها طويلة من الخلف، فضلًا عن كون طريقة تبول الناقة تختلف من ذكر إلى أنثى.

أما الأشخاص فيتم اقتفاء أثرهم بطريقة معروفة، حيث إنه إذا كان يعيش في منطقة صحراوية، فإنه يعرف أثر الأشخاص، الذين يقطنون معه، وإذا كان شخصًا غريبًا عن المنطقة، فيكون أثره ظاهرًا في المنطقة.

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واستكمل قصاص الأثر، أنه يتم اقتفاء أثر الأشخاص، عن طريق خطواتهم، ويكشف من خلال خطواتهم، إذا كان حاملًا لشىء ثقيل من عدم، سواء أكان سلاحًا أو غيره، فضلًا عن أنه يعرف الشخص ذلك ذكرًا أم أنثى، ويعرف أنها فتاة أو سيدة متزوجة عن طريق خطواته، موضحًا: "الأثر ممكن يوصلك لمكان تواجد الشخص وإقامته، حيث إن المناطق الصحراوية معروفة، لا يسير بها أي شخص، حيث لا يسير بها سوى راعي الأغنام أو مريدي الصيد، أو البدو ده شىء معروف واللى ماشي لحاجات تانية مثل الجماعات الإرهابية معروف".

ونوه سليمان، إلى أنه لديه علم بالعديد من الدروب الجبلية، خاصةً أن الطرق والدروب الجبلية معروفة، فإن أهمها الجبال الغربية التى تبدأ من محافظتي المنيا والوادي الجديد، وصولاً إلى أسوان، حيث هناك دروب متصلة ببعضها البعض، تسير غرب مختلف المحافظات الصعيدية.

وألمح سليمان، إلى أن تلك الدروب الجبلية، هي دروب فرعونية، لم ينشأها البدو في مختلف أرجاء محافظات مصر ولا أية أشخاص، فقد أنشأ القدماء الفراعنة تلك الدروب، حيث إن هنالك العديد من الطرق في الصحراء الغربية والمناطق الجبلية بمحافظات الصعيد، فهنالك طرق مخصصة لسير الجمال وطرق ودروب مخصصة للسير على الأقدام، وطرق لسير البغال، وتلك الدروب قديمة جدًا.

كما كشف قاص الأثر، أن هناك دروبًا جبلية أنشئت أربعينيات القرن الماضي، كانت مخصصة لسير الجمال، وكانت تبدأ من السودان ومحافظة أسوان، وصولاً إلى قرية أبو عموري بمركز نجع حمادي، وتمتد إلى محافظة المنيا، وكانت قديمًا تمتد إلى سوق الجمال في منطقة إمبابة، مرورًا بجبال الكرنك بمركز أبو تشت، وهي تلك المنطقة التى تقطن بداخلها العناصر الإرهابية، التى داهمتها قوات أمن قنا منذ فترة، وكانت تستخدم تلك الدروب في نقل الجمال من مدينة دراو بأسوان إلى سوق الجمال بمحافظة الجيزة.

وأردف مقتفي الأثر، أن الدروب والجبال الغربية التى تمر من محافظة أسوان إلى محافظات الصعيد المختلفة، تصل إلى العديد من النواحي، حيث تصل الجبال الغربية إلى دول السودان وتشاد وليبيا، والعديد من الدول المجاورة على الحدود لمصر، قائلًا: "مشكورة الحدود المصرية وبيض الله وجوههم وجزاهم الله خيرًا، وربنا يقدر الداخلية ويقويها ونحن نحارب الإرهاب في أى مكانً كان".

الاستعانة بقصاصي الأثر لتعقب الإرهاب

وذكر سليمان، أنه تمت الاستعانة خلال الفترة الماضية، بالعديد من قصاصي الأثر لتعقب الجماعات والعناصر والخلايا الإرهابية في مصر.

وأضاف: "اللى يقدر على شىء وما يعمله يبقي إنسان غير وفي فى أي مكان كان في قرية أو مركز أو محافظة، فقصاصو الأثر يعرفون الدروب الصحراوية جيدًا، ويقدرون من تمكن أثر الإرهابيين، اللي يعرف يعمل شىء ومايعملهوش يبقي إنسان لا يصلح للعيش في هذا البلد ويلاقيله بلد غير البلدي دي ويمشي منها، وإذا عرض عليا مساعدة الداخلية مرارًا وتكرارًا في القبض على الإرهابيين مش هتأخر".

وأكد سليمان، أن السير على الأقدام فقط في الدروب الجبلية بالصعيد للأشخاص العاديين من الصعوبة الشديدة، حيث إنهم دائمًا وأبدًا تكون محاولتهم فاشلة، حيث إن الجبال صعبة بسبب إن بها مخزونًا من المياه بسبب المطر، والأشخاص العاديون لا يعرفون المناطق التى بها مخزون من مياه المطر، التى قد تظل إلى 4 سنوات داخل الأرض والبقاع في الجبال.

ولفت سليمان، إلى أن اقتفاء الأثر خاصةً للحيوانات سواء الإبل أو الناقة وغيرها له قواعد وأسس، حيث إنه إذا يأتيه شخص معين، ويطالبه باقتفاء أثر ناقته في الجبال والمناطق الصحراوية، يحصل منه علي ورقة إثبات حالة، أنه تغيب منه ناقته أو حيوانه، وبوجود شخصين من الشهود، بتاريخ تغيب الحيوان، ويبدأ البحث عن الحيوان واقتفاء أثره، ويوقع صاحب الحيوان على الورقة، لأنه من الممكن أثناء بحثه عليه، يظنه الآخرون أنه لص أو ليس بصاحب الحيوان، ويحصل على ثلث سعر الحيوان بعد أن يجده، أما في حالة عثوره على ناقة أو أي حيوان، يظل معه إلى أن يأتى صاحبه ويحصل على نصف ثمن أو سعر الحيوان.