حزن في البحيرة بعد سقوط 6 من أبنائها في أحداث طريق النصر

كتب : إبراهيم رشـوان وأحمد حفـني منذ 40 دقيقة

غضب شعبي يجتاج مدن محافظة البحيرة بعد أن راح 6 من أبنائها ضحايا في أحداث طريق النصر، المتوفون هم مصطفى عبد المنعم فهمي الهنداوي 28 عاما، من مدينة دمنهور، وإسلام محمود الزمراني 23 عاما، من مركز شبراخيت، وأحمد محمد عبد الحكم الصايم 20 عاما، من مركز وادي النطرون، ومحمد موسى عبد السلام عبد الرحمن 27 عاما، من قرية الخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، ومؤمن طارق عبد الباسط 33 عاما، من قرية جناكليس مركز أبو المطامير، وعبد الناصر محمد علي برغوت 34 عاما، من قرية الضهرية مركز إيتاي البارود.

حملت القوى السياسية والشعبية، جماعة الإخوان المسلمين، المسؤولية وراء أعمال العنف والاشتباكات التي تشهدها القاهرة وعدد من المحافظات منذ ثورة 30 يونيو.

واتهم محمد موسى حفنى مسؤول التدريب والتثقيف بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، جماعة الإخوان المسلمين بالقتل العمد لعناصرها التي تدفعهم في مواجهات ضد الأهالي والشرطة ليسقطوا ضحايا، وقال حفني لم يستطع الإخوان تنظيم مسيرات داخل محافظة البحيرة منذ بداية ثورة يونيو.