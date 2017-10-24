السيسي يلتقي رئيس وزراء فرنسا لتعزيز العلاقات الثنائية

باريس - أ ش أ:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب؛ لبحث الملفات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري.

ومن المتوقع ان يتناول اللقاء جهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية لمصر لا سيما في المشروعات القومية الكبرى والقطاعات الحيوية المتنوعة و منها الطاقة و الحماية الاجتماعية.

حضر اللقاء المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الاداري، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي.

وكان رئيس الوزراء قد استقبل الرئيس السيسي أمام قصر رئاسة الوزراء "ماتينيون"، حيث اصطف الحرس الجمهوري لتحية الرئيس السيسي.

ويلتقي الرئيس السيسي مساء اليوم وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، حيث ستقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس والوفد المرافق بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.