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رئيس الوزراء يناقش التعديلات الأخيرة لقانون التأمين الصحي الجديد

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يناقش التعديلات الأخيرة لقانون التأمين الصحي الجديد

07:41 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يناقش التعديلات الأخيرة لقانون التأمين الصحي الجديد

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ونائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس هيئة التأمين الصحي علي حجازي؛ لمتابعة الموقف الخاص بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

وشهد الاجتماع مراجعة التعديلات والملاحظات الواردة على القانون من مجلس الدولة، تمهيداً لاستكمال مشروع القانون ووضعه في صورته النهائية، لعرضه على مجلس الوزراء في أقرب وقت.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن "الاجتماع يأتي من منطلق حرص على الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت، وتنفيذ المنظومة التي تهدف لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين".

وسبق لوزير الصحة التأكيد على إرسال مشروع قانون التأمين الصحي الجديد إلى مجلس النواب خلال أيام، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة أغلب الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة على مسودة مشروع القانون.

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