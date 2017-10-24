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وزير السياحة لـ"مصابي الواحات": الشعب يقدر تضحياتكم

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة لـ"مصابي الواحات": الشعب يقدر تضحياتكم

07:38 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

كتب - مصطفى المنشاوي:

زار وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الثلاثاء، رجال الشرطة المصابين في حادث الواحات البحرية، ويتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وأشاد الوزير خلال زيارته بشجاعة رجال الشرطة في حادث الواحات في مواجهة الإرهاب وقوى الشر، مثمنا جهود الشرطة في حفظ أمن الوطن وسلامته.

وأشار إلى أن الشعب المصري يُقدر تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يبذلون دماءهم الذكية من أجل ان ينعم المواطن بالأمان في وطنه، داعيا لهم جميعا بالشفاء العاجل.

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