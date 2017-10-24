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الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم اليمن

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم اليمن

07:53 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم اليمن

الاتحاد الأوروبي

عدن - أ ش أ

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اوجستو بيكالي، اليوم الثلاثاء، تخصيص الاتحاد 150 مليون يورو دعما لليمن على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وجاء الإعلان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ- خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشاريع الريف الممولة من الاتحاد الأوروبي الذي عُقد بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة الأردنية عمان؛ لمناقشة آلية العمل والتقييم النصف سنوي للمشاريع وخطة العمل للسنة القادمة.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، على التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في الجانب الإنساني والتنموي، متمنيا دعم مشاريع أخرى في مجال التعافي وإعادة الإعمار

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Asha

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مصراوي Masrawy

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