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ماكرون لـ "السيسي": مصر أرض خصبة للمشاريع والاستثمار

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مصراوي Masrawy

ماكرون لـ "": أرض خصبة للمشاريع والاستثمار

07:42 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح

باريس / القاهرة - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إن تحديات أمنية تجمع فرنسا بمصر، مؤكدًا أنه يتم التباحث بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار ماكرون إلى أن باريس والقاهرة اتفقتا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات، مؤكدًا على أن مصر أرض خصبة للمشاريع والاستثمار.

وأفاد ماكرون بأن فرنسا اتفقت مع مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية في كافة القطاعات.

وبشأن الملف الليبي؛ قال ماكرون إنه يأمل أن تعمل الأطراف في ليبيا بتعليمات مبعوث الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات شاملة تحقق الاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر هام للغاية بالنسبة إلى مصر وفرنسا على حد سواء.

وحول الأزمة السورية، قال الرئيس الفرنسي إن باريس تهدف لضمان الاستقرار والسيادة وعودة السلام إلى سوريا ضمن حل سياسي.

وأضاف ماكرون "في إطار مكافحة الإرهاب فإن كل من المؤسسات الديمقراطية وإجراءات حماية الحرية ومجتمع مدني حيوي وشبكة ثرية من المنظمات غير الحكومية.. يمثل دروعًا كثيرة للغاية ضد التهديد الإرهابي الذي نحاربه".

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