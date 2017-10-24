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المعارضة التركية تتحدى أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة

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مصراوي Masrawy

المعارضة التركية تتحدى أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة

07:37 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

المعارضة التركية تتحدى أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال أوغل

أنقرة - أ ش أ

تحدى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم الثلاثاء، عن أوغلو قوله، أمام مجموعة من أعضاء البرلمان التركي موجها كلامه إلى أردوغان: "أتحداك علنا. دعونا نرى من يحاول الهروب من صناديق الاقتراع"، مضيفا القول: "ليس هناك معنى للانتظار لمدة 17 شهرا. دعونا لا نذبح الديمقراطية. دعونا نعقد الانتخابات الآن".

وتعهد أوغلو بأن حزبه سيعطي كل التأييد الضروري من أجل إجراء تغيير قانوني لإجراء الانتخابات قبل عام 2019.

ويأتي تحدي زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو بعد أن طالب أردوغان باستقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف حزب العدالة والتنمية.

ومن المقرر أن تجري تركيا 3 انتخابات في عام 2019 الانتخابات المحلية في مارس وانتخابات برلمانية ورئاسية في نوفمبر 2019 وذلك بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تحولت بموجبها تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي.

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