مصرع عاملين في انفجار بمصنع منظفات في المنوفية

المنوفية - مصراوي:

لقي عاملان مصرعهما عقب انفجار خزان فارغ بمصنع للصناعات الكيمياوية (منظفات) بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بحريق اندلع داخل المصنع المذكور، وانتقال أجهزة الشرطة إلى موقعه.

تبين من التحقيقات انفجار خزان فارغ بارتفاع 6 أمتار وقطر مترين، مركب أعلى سطح مصنع مساحته 300 متر تقريبًا، ما نجم عنه مصرع "ع. م. ع"، و"ر. ف.ر" مقيمان بالجيزة، نقلا إلى مستشفى السادات العام.

كما تبين تطاير سقف الخزان نتيجة أعمال لحام بجسمه، وبسؤال المدير المسؤول أفاد بأن المتوفيين يعملان بشركة مقاولات مسندة إليها أعمال الصيانة بالمصنع، وأنه حال توليهما أعمال لحام بأحد الخزانات المغلقة ونتيجة الحرارة المنبعثة من اللحام حدث تمدد داخل الخزان أدى إلى الانفجار ومصرعهما.

حرر بذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.​